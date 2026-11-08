Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Made to drink poisoned water for opposing the divorce

Gorakhpur News: तलाक के विरोध पर पिलाया जहरीला पानी

Sun, 08 Nov 2026 09:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 09:22 PM IST
विज्ञापन
Made to drink poisoned water for opposing the divorce
गोरखपुर। पति से तलाक देने का दबाव बनाने और विरोध करने पर हत्या की साजिश रचने का आरोप सामने आया है। गोरखपुर की एक महिला ने हरदोई स्थित अपनी ससुराल में बुआ सास, उनकी बेटी और रिश्तेदारों पर जबरन जहरीला पानी पिलाने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

महिला के मुताबिक, पानी पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराना पड़ा था। हरदोई पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए महिला ने गोरखपुर के एम्स थाने में शिकायत की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एम्स क्षेत्र की वीर बहादुर पुरम कॉलोनी निवासी नूतन की शादी 26 नवंबर 2016 को हरदोई जिले के सुरसा क्षेत्र के खजुरहरा गांव निवासी अभिषेक शुक्ला से हुई थी।
विज्ञापन

उनके पति केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग में निरीक्षक हैं और अहमदाबाद में तैनात हैं। नूतन का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते पति और ससुराल के लोग उन्हें प्रताड़ित करते थे और तलाक देने का दबाव बना रहे थे। नूतन के मुताबिक, बड़े ससुर विमलेश शुक्ला के दसवां संस्कार में शामिल होने के लिए वह नौ सितंबर को ससुराल गई थीं। वहां मारपीट किए जाने पर उन्होंने सुरसा थाने में शिकायत की थी। इस मामले में 16 सितंबर को प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि 12 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे सरोज पानी का गिलास लेकर पहुंचीं तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उत्पल पांडेय और विवेक शुक्ला ने उन्हें पकड़ लिया और सरोज ने अपनी बेटी दिव्या के कहने पर जबरन पानी पिला दिया।

पानी पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। पुलिस उन्हें सीएचसी सुरसा ले गई, जहां उनका उपचार हुआ। नूतन का आरोप है कि जहरीला पानी पिलाने की घटना में हरदोई पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। 21 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत की। सात नवंबर को गोरखपुर के एम्स थाने में तहरीर दी। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed