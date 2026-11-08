पटना: रंगदारी नहीं देने पर हमले का आरोप; ढाबा संचालक के भाई को मारी गोली, जमीन विवाद की भी जांच

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जानकारी के अनुसार, प्रमोद कुमार मोकीमपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके भाई मिथिलेश कुमार हासनचक गांव में फोरलेन के पास किराए पर जगह लेकर बाबा का ढाबा चलाते हैं। मिथिलेश के मुताबिक, उनके गांव के ही एक युवक ने उनसे रंगदारी मांगी थी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर युवक ने उनके भाई पर हमला कर दिया। बताया गया कि प्रमोद ढाबे के पास बिजली का टोका लगाने गए थे। इसी दौरान आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। गोली प्रमोद के सीने के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल प्रमोद को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया।घायल के भाई मिथिलेश कुमार ने गोली मारने का आरोप मोकीमपुर गांव के रहने वाले अमन कुमार, पिता अनिल यादव, पर लगाया है। परिजनों का दावा है कि रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने के कारण वारदात को अंजाम दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी गांव के एक व्यक्ति को गोली मारने का आरोप लगा था। हालांकि, इस पुराने मामले और आरोपी की भूमिका की पुलिस से पुष्टि होना बाकी है।घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ-1 रामकृष्ण मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। बाढ़ थाना अध्यक्ष पूर्णेंदु कुमार ने बताया कि विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, गोली चलाने के पीछे की वास्तविक वजह और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।