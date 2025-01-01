Shahjahanpur News: कॉलोनी की दीवार गिरी, रास्ता बंद
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। बारिश से मोहल्ला लोधीपुर में मुस्कान डेयरी वाली गली स्थित कॉलोनी की बड़ी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार का मलबा सड़क पर आ जाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और स्थानीय लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया।
दीवार गिरने के दौरान बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त होकर टूट गए। जिससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्र के पार्षद रूपेश कुमार वर्मा अन्नू ने हालात को देखकर संबंधित अधिकारियों से मलबा हटवाने, रास्ता खुलवाने और विद्युत व्यवस्था बहाल करने की मांग की। संवाद
विज्ञापन
दीवार गिरने के दौरान बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त होकर टूट गए। जिससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्र के पार्षद रूपेश कुमार वर्मा अन्नू ने हालात को देखकर संबंधित अधिकारियों से मलबा हटवाने, रास्ता खुलवाने और विद्युत व्यवस्था बहाल करने की मांग की। संवाद
विज्ञापन