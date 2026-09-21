Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:09 AM IST
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अभियान : सेवा भारती की ओर से वन स्टाप सेंटर पर पोषण अभियान का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
ज्ञापन : आदर्श व्यापार मंडल की ओर से कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे।
भंडारा : श्री गणेशोत्सव के अंतर्गत खिरनीबाग स्थित रामचरन धर्मशाला में भंडारा दोपहर 12 बजे से।
शिलान्यास : ददरौल क्षेत्र के गांव खमरिया में ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम का शिलान्यास शाम चार बजे।
श्रीरामकथा : सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर जेबा में रामकथा रात आठ बजे से।
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ज्ञापन : आदर्श व्यापार मंडल की ओर से कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे।
भंडारा : श्री गणेशोत्सव के अंतर्गत खिरनीबाग स्थित रामचरन धर्मशाला में भंडारा दोपहर 12 बजे से।
शिलान्यास : ददरौल क्षेत्र के गांव खमरिया में ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम का शिलान्यास शाम चार बजे।
श्रीरामकथा : सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर जेबा में रामकथा रात आठ बजे से।