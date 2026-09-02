Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
प्रतियोगिता : संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में गोला फेंक प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता : यातायात पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान खिरनीबाग चौराहे पर सुबह दस बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कांट के मरहैया मोहल्ला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से
- खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता : यातायात पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान खिरनीबाग चौराहे पर सुबह दस बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कांट के मरहैया मोहल्ला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से
- खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।