Shahjahanpur News: सिटी में आज

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क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

जागरूकता : यातायात पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान खिरनीबाग चौराहे पर सुबह दस बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : कांट के मरहैया मोहल्ला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से



- खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

प्रतियोगिता : संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में गोला फेंक प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।