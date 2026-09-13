Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
कार्यशाला : शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन की ओर से रोजा क्षेत्र के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन सुबह दस बजे से।
महोत्सव : जय भारत संस्था की ओर से महाराजा अग्रसेन स्मृति महोत्सव का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में सुबह दस बजे।
स्वागत : कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का स्वागत करेंगे आरसी मिशन क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर पूर्वाह्न 11 बजे।
गोष्ठी : माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज में गोष्ठी दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।
विज्ञापन
महोत्सव : जय भारत संस्था की ओर से महाराजा अग्रसेन स्मृति महोत्सव का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में सुबह दस बजे।
स्वागत : कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का स्वागत करेंगे आरसी मिशन क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर पूर्वाह्न 11 बजे।
गोष्ठी : माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज में गोष्ठी दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।