Shahjahanpur News: सिटी में आज

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क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

बैठक : कांग्रेस कार्यालय पर संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक दोपहर दो बजे

बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिध मंडल की बैठक बहादुरगंज कार्यालय पर शाम चार बजे से।

बैठक : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक जिला कार्यालय पर सुबह नौ बजे से।