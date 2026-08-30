Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
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बैठक : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक जिला कार्यालय पर सुबह नौ बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक : कांग्रेस कार्यालय पर संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक दोपहर दो बजे
बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिध मंडल की बैठक बहादुरगंज कार्यालय पर शाम चार बजे से।
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क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक : कांग्रेस कार्यालय पर संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक दोपहर दो बजे
बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिध मंडल की बैठक बहादुरगंज कार्यालय पर शाम चार बजे से।