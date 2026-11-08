Shahjahanpur News: फर्जी डिग्री पर नर्सिंग होम चलाने वाले पर रिपोर्ट दर्ज

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मोहल्ला बाबूजई हद्दफ निवासी राकेश ने रोजा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मुकरमपुर माइनर के पास संचालित नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर में फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों के इलाज की शिकायत सीएमओ से की थी। इसके बाद झोलाछाप के नोडल अधिकारी डॉ. इरफान अली ने 18 जुलाई को नर्सिंग होम पर छापा मारा था। उन्हें कई मरीज भर्ती मिले थे।जांच अधिकारी ने संचालक रहीमपुर गांव निवासी रोहित यादव से डिग्री और अस्पताल के वैध रजिस्ट्रेशन को सात दिन में पेश करने के निर्देश दिए थे। नोटिस के बाद भी संचालक ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। जांच रिपोर्ट के बाद सीएमओ ने 30 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था।राकेश कुमार का आरोप है कि रोहित यादव ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।