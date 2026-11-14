शाहजहांपुर: खरना के साथ छठ महापर्व का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू, कल डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

खन्नौत नदी के घाटों पर की गई तैयारी

छठ पूजा को लेकर खन्नौत नदी के लोधीपुर स्थित घाट पर व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर निगम की ओर से घाटों पर साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। शुक्रवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी के साथ छठ घाट का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए थे। घाट पर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। घाट को आकर्षक बनाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।



छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट

छठ पूजा के दौरान शहर के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है। 15 नवंबर को दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक और 16 नवंबर को तड़के साढ़े तीन बजे से सुबह आठ बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान खन्नौत और गर्रा नदी के प्रमुख घाटों की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।



सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि खन्नौत नदी के लोधीपुर घाट पर कार्यक्रम को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन हथौड़ा चौराहे से होगा। हथौड़ा चौराहा, गदियाना तिराहा और मछली मंडी तिराहे से भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन्हें रिंग रोड से निकाला जाएगा। इस मार्ग पर सामान्य आवागमन के लिए एक लेन और दूसरी लेन छठ पूजा के श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित रहेगी। चार पहिया वाहनों की पार्किंग लोधीपुर पुल के आगे खाली मैदान में और दोपहिया वाहनों की पार्किंग हरीतिमा रेस्टोरेंट से आगे होगी।