Shahjahanpur News: आयुष के शतक से गुर्जर क्रिकेट अकादमी की बड़ी जीत

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पहले बल्लेबाजी करते हुए गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित 40 ओवर में पांच विकेट खोकर 283 रन बनाए। आयुष पाल ने 110 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि निहाल वर्मा ने 58 रन का योगदान दिया। बॉक्स क्रिकेट अकादमी की ओर से याहिया हाशमी ने दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी बॉक्स क्रिकेट अकादमी की टीम 136 रनों पर सिमट गई। टीम की ओर से उत्कर्ष कुमार ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। गुर्जर क्रिकेट अकादमी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को 147 रन से जीत दिलाई। संवाद