Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Bhajans of Radha-Krishna resonate at Parashuram Dham Temple

Shahjahanpur News: परशुराम धाम मंदिर में गूंजे राधा-कृष्ण के भजन

Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Bhajans of Radha-Krishna resonate at Parashuram Dham Temple
शाहजहांपुर में प्रभात फेरी के दौरान भजन प्रस्तुत करते श्रद्धालु। संवाद
शाहजहांपुर। कार्तिक मास पर कृष्णानगर मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक प्रभातफेरी का शनिवार को विसरात स्थित परशुराम धाम मंदिर में डॉ. सत्यप्रकाश मिश्रा के परिवार ने भक्तिभाव से स्वागत किया। इस बीच भजनों की रसधारा पर श्रद्धालु थिरक उठे।
विज्ञापन

सुबह कृष्णानगर मंदिर से आए श्री राधा-कृष्ण के विग्रहों पर फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद परशुराम धाम मंदिर में विशेष पूजन-अर्चना की गई। श्री राधानाम संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यवाहक प्रधान हरीश बजाज ने तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, अनिल कक्कड़ ने बैठ नजदीक तू सांवरे के और गौरव कुमार ने कन्हैया की महफिल में आकर तो देखो जरा भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर कमेटी की ओर से अनिल कक्कड़, राजीव सक्सेना, अखिल मिश्रा और ओमप्रकाश सचदेव ने डॉ. सत्यप्रकाश मिश्रा के परिवार को आशीर्वाद स्वरूप विशेष भेंट प्रदान की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed