Shahjahanpur News: परशुराम धाम मंदिर में गूंजे राधा-कृष्ण के भजन

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सुबह कृष्णानगर मंदिर से आए श्री राधा-कृष्ण के विग्रहों पर फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद परशुराम धाम मंदिर में विशेष पूजन-अर्चना की गई। श्री राधानाम संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यवाहक प्रधान हरीश बजाज ने तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, अनिल कक्कड़ ने बैठ नजदीक तू सांवरे के और गौरव कुमार ने कन्हैया की महफिल में आकर तो देखो जरा भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर कमेटी की ओर से अनिल कक्कड़, राजीव सक्सेना, अखिल मिश्रा और ओमप्रकाश सचदेव ने डॉ. सत्यप्रकाश मिश्रा के परिवार को आशीर्वाद स्वरूप विशेष भेंट प्रदान की। संवाद

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शाहजहांपुर। कार्तिक मास पर कृष्णानगर मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक प्रभातफेरी का शनिवार को विसरात स्थित परशुराम धाम मंदिर में डॉ. सत्यप्रकाश मिश्रा के परिवार ने भक्तिभाव से स्वागत किया। इस बीच भजनों की रसधारा पर श्रद्धालु थिरक उठे।