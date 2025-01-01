Shahjahanpur News: आजाद पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:51 AM IST
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शाहजहांपुर। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने बुधवार को जीआईसी मैदान पर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी महेश चंद्र सागर उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया।
इसमें जनपद गोंडा और अयोध्या की घटनाओं, बाराबंकी में सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पंचायत सहायकों की मांगों, 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण संबंधी मामले और धार्मिक स्थलों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। संचालन नगर विधासभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश कौशल ने किया। इस दौरान अशोक कुमार, श्याम पाल राठौर एडवोकेट, संजेश कुमार, हरिराम वर्मा, चांद बाबू, नईम खां आदि मौजूद रहे। संवाद
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इसमें जनपद गोंडा और अयोध्या की घटनाओं, बाराबंकी में सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पंचायत सहायकों की मांगों, 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण संबंधी मामले और धार्मिक स्थलों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। संचालन नगर विधासभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश कौशल ने किया। इस दौरान अशोक कुमार, श्याम पाल राठौर एडवोकेट, संजेश कुमार, हरिराम वर्मा, चांद बाबू, नईम खां आदि मौजूद रहे। संवाद
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