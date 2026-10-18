Shahjahanpur News: अर्पणा बनीं एक दिन की जीआरपी थाना प्रभारी

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जीआरपी इंस्पेक्टर रमांकर यादव ने छात्रा का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें थाने में होने वाले कार्यों, पुलिस की जिम्मेदारियों और ड्यूटी रजिस्टर के बारे में जानकारी दी गई। छात्रा ने रजिस्टर का अवलोकन भी किया। इसके बाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कराकर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। संवाद

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शाहजहांपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने में संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा अपर्णा मिश्रा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। छात्रा ने थाने की कार्यप्रणाली को समझा और पुलिस के कार्यों की जानकारी ली।