Shahjahanpur News: सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद गलत दिशा से निकली एंबुलेंस दूसरे ट्रक से टकराई
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:29 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:29 AM IST
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तिलहर (शाहजहांपुर)। कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास हाईवे पर सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद मंगलवार को एक और हादसा हो गया। सड़क पर आवागमन बंद होने के कारण गलत दिशा से निकल रही निजी एंबुलेंस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस चालक और उसमें सवार एक वर्षीय बच्चे के पिता समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक मौके से भाग गया।
लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के मोहल्ला दुर्गापुर लेखपड़ा निवासी वरुण वाजपेयी अपने एक वर्षीय बेटे को उपचार के लिए शाहजहांपुर के निजी अस्पताल से एंबुलेंस से बरेली ले जा रहे थे। उनके साथ पत्नी अनामिका भी थीं।
इसी दौरान कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास सेब से भरा ट्रक पलटने से हाईवे पर आवागमन बंद हो गया। रास्ता बंद होने पर एंबुलेंस चालक गलत दिशा से निकलने लगा था तभी हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अर्जुन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के मोहल्ला दुर्गापुर लेखपड़ा निवासी वरुण वाजपेयी अपने एक वर्षीय बेटे को उपचार के लिए शाहजहांपुर के निजी अस्पताल से एंबुलेंस से बरेली ले जा रहे थे। उनके साथ पत्नी अनामिका भी थीं।
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इसी दौरान कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास सेब से भरा ट्रक पलटने से हाईवे पर आवागमन बंद हो गया। रास्ता बंद होने पर एंबुलेंस चालक गलत दिशा से निकलने लगा था तभी हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अर्जुन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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