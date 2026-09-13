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Shahjahanpur News: एआई मंथन 2.0 में विवि के 11 सदस्यीय दल ने लिया हिस्सा

Sun, 13 Sep 2026 06:51 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:51 PM IST
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An 11-member team from the university participated in AI Manthan 2.0.
शाहजहांपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित ‘एआई मंथन 2.0’ में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
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कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एआई के क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रयोगों, उद्योग और शिक्षा के बीच बढ़ते समन्वय तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप उच्च शिक्षा को तैयार करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान कुलपति ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और उद्यमियों को सम्मानित भी किया।
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प्रतिनिधिमंडल में वित्त अधिकारी अर्चना त्रिपाठी, कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. अनुराग अग्रवाल, प्रो. अजीत सिंह चारग, डॉ. संदीप अवस्थी, डॉ. प्रियंक वर्मा, सुश्री ब्रजलाली, अखंड प्रताप सिंह, अवनीश चौहान और यशपाल कश्यप शामिल रहे। संवाद
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