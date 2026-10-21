फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Allegation of entering a house and assaulting occupants during a *havan-puja* (ritual prayer ceremony)

Shahjahanpur News: हवन-पूजन के दौरान घर में घुसकर मारपीट का आरोप

Wed, 21 Oct 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Allegation of entering a house and assaulting occupants during a *havan-puja* (ritual prayer ceremony)
तिलहर। मोहल्ला बनवारीपुर में नवरात्र के दौरान हवन-पूजन कर रहे परिवार के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कुछ युवकों पर घर में घुसकर ईंट-पत्थर फेंकने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।
विज्ञापन

आनंद शेखर ने बताया कि 18 अक्तूबर की रात वह घर में हवन कर रहे थे। आरोप है कि कुछ युवक साथियों के साथ पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए पूजा बंद कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर लोहे की रॉड से तोड़फोड़ की गई। घटना में आनंद और उनकी बहन यामिनी को चोटें आईं। लोगों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए।
विज्ञापन

सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर मिली है। प्रारंभिक जांच में दो पक्षों के बीच गाली-गलौज और मारपीट की बात सामने आई है। हवन-पूजन बंद कराने और तोड़फोड़ के आरोप निराधार हैं। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed