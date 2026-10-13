फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Allegation of conducting funeral rites within the temple premises.

Shahjahanpur News: मंदिर परिसर में अंतिम संस्कार कराने का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Allegation of conducting funeral rites within the temple premises.
जैतीपुर। क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में अंतिम संस्कार कराए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को पुजारी बाबा पृथ्वीराज दास ने थाने में तहरीर देकर कुछ ग्रामीणों पर विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

पुजारी के मुताबिक छह अक्तूबर को वह एकादशी पर्व के लिए फूल लेने बरेली गए थे। इसी दौरान उनकी गैरमौजूदगी में मंदिर परिसर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लौटने पर उन्होंने चिता जलती देखी। सोमवार को कुछ लोग बैलगाड़ी से ईंट और रेत लेकर पहुंचे, जिस पर पुजारी ने समाधि बनाकर मंदिर की जमीन पर कब्जे की आशंका जताई। पुलिस के मुताबिक, मृतक के परिवार ने मंदिर को एक बीघा जमीन दान की थी और अंतिम संस्कार अपने हिस्से की जमीन पर किया है। समाधि नहीं बनाई जाएगी। सीओ विदुष सक्सेना ने मामले की जानकारी कर कार्रवाई की बात कही। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed