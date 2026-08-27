Shahjahanpur News: शराब पीने के बाद ग्रामीण की हालत बिगड़ी, पत्नी ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

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नन्ही के मुताबिक, राम सिंह का अपने मामा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले राम सिंह जमीन की देखरेख के लिए जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव बंथरी स्थित अपने मामा के घर गए थे। मंगलवार रात वह वहां से मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर में अपने साढ़ू के घर पहुंचे। नन्ही का कहना है कि इससे पहले राम सिंह ने मामा के घर शराब पी।साढ़ू के घर पहुंचने के कुछ देर बाद राम सिंह अचानक बेहोश होकर गिर गए। इसकी जानकारी मिलने पर नन्ही अपनी बहन के घर पहुंचीं। परिजनों की मदद से राम सिंह को बेहोशी की हालत में सीएचसी तिलहर ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार राम सिंह को अस्पताल मृत हालत में लाया गया था।पति की मौत के बाद नन्ही ने जमीन की रंजिश का आरोप लगाते हुए शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर राम सिंह की हत्या किए जाने की आशंका जताई। घटना की सूचना सीएचसी प्रशासन ने पुलिस को दी। परिजनों का आरोप है कि रात करीब तीन बजे से सुबह नौ बजे तक पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि सीएचसी प्रशासन से अधेड़ की मौत की सूचना मिली है। घटना मदनापुर थाना क्षेत्र की होने के कारण वहां की पुलिस को सूचना भेजी गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।राम सिंह की मौत से पत्नी नन्ही, पुत्र बबलू, अतुल, यशपाल, सेठपाल और पुत्रियां ममता व रितु समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।