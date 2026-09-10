Shahjahanpur News: दो दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:09 AM IST
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शाहजहांपुर। कानपुर बार एसोसिएशन एवं द लॉयर्स बार एसोसिएशन कानपुर के प्रस्ताव के समर्थन में सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के अधिवक्ता 10 और 11 सितंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। महासचिव राजेश अवस्थी ने बताया कि कानपुर बार एसोसिएशन एवं द लॉयर्स बार एसोसिएशन कानपुर की ओर से आयोजित प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधियों के प्रदेश सम्मेलन में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर के पदाधिकारी कानपुर जाएंगे। एसोसिएशन ने सभी सदस्यों से 10 और 11 सितंबर को किसी भी न्यायालय में कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का अनुरोध किया है। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई सदस्य न्यायालय में कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह अधिवक्ताओं के सम्मान का मामला है। संवाद
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