Shahjahanpur News: सीएचसी परिसर मेे गंदगी देख नाराज हुए अपर निदेशक

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अपर निदेशक को अचानक आया देख अस्पताल के कर्मचारियों में खलबली मच गई और वह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती और उपचार करा रहे मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं, उपचार और दवाओं के संबंध में बात की। विज्ञापन

बाद में प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं से उनके खाने-पीने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया। संवाद अपर निदेशक को अचानक आया देख अस्पताल के कर्मचारियों में खलबली मच गई और वह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती और उपचार करा रहे मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं, उपचार और दवाओं के संबंध में बात की।बाद में प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं से उनके खाने-पीने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया। संवाद

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तिलहर। स्वास्थ्य विभाग की अपर निदेशक सीमा अग्रवाल ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी डॉ. ओमेंद्र राठौर के साथ वहां की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।