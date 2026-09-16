शाहजहांपुर: डबरी में डूबकर 14 साल के किशोर की मौत, 12 घंटे बाद पानी में उतराता मिला शव

शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के रपड़िया नवादा गांव में मंगलवार दोपहर शौच के लिए गया 14 वर्षीय किशोर डबरी में डूब गया। देर शाम तक उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह करीब 10 बजे गांव से करीब एक किलोमीटर दूर किशोर का शव पानी में उतराता मिला।

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गांव निवासी ओमलाल का 14 वर्षीय पुत्र विकास मंगलवार दोपहर करीब दो बजे गांव से करीब एक किलोमीटर दूर डबरी के पास शौच के लिए गया था। डबरी रामगंगा के पुराने बहाव से बनी गहरी जगह है। बताया गया कि पैर फिसलने से विकास गहरे पानी में चला गया और डूब गया।पास में खेल रहे बच्चों ने उसे डूबते देखा तो शोर मचा दिया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। सूचना पर गढ़िया रंगीन पुलिस भी पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से देर शाम तक तलाश की गई, लेकिन किशोर का पता नहीं चला।बुधवार सुबह ग्रामीणों ने पानी में शव उतराता देखा। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखकर पिता ओमलाल और मां ओमवती का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में मातम पसरा है।