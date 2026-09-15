Shahjahanpur News: अभिनेता राजपाल के भाइयों पर झोंपड़ी में आग लगाने का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

पिपरिया हरीशचंद्र निवासी प्रदीप की पत्नी मिशा देवी ने एसपी को पत्र भेजकर बताया कि उनके ससुर गांव स्थित पांच एकड़ भूमि में एक चौथाई के स्वामी हैं। 13 सितंबर की शाम भूमि पर कब्जे को लेकर खेत पर गए थे। आरोप है कि वहां ग्राम कुंड़रा निवासी अभिनेता राजपाल यादव के भाई राजेश, सत्यपाल और श्रीपाल जमीन पर कब्जा करने लगे।विरोध करने पर गालियां दीं और खेत में पड़ी झोंपड़ी में आग लगा दी। इससे झोंपड़ी में रखा हजारों का सामान जल गया। शोर सुनकर आए लोगों के ललकारने पर सभी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने के बजाय भगा दिया। आरोप है कि हल्का दरोगा ने उन्हें व उनकी जेठानी को राज्यमार्ग पर घसीटते हुए अभद्रता की। पिटाई करते हुए दोबारा आने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी।‘मेरी जमीन पर झोंपड़ी बनाई और खुद लगाई आग’अभिनेता के भाई राजेश यादव ने बताया कि वर्ष 2009 में तीन भाइयों की रोड के किनारे की जमीन खरीद उसका बैनामा कराया था। प्रदीप के पिता और चाचा का हिस्सा पीछे था। इन्होंने एक माह पूर्व हमारा हिस्सा बेचना चाहा था। आरोप है कि उनकी जगह पर तीन-चार दिन पूर्व झोंपड़ी डाल ली गई। जिसकी थाने में शिकायत की गई। दूसरे पक्ष ने खुद झोंपड़ी में आग लगाकर आरोप लगा दिया। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।मामला संज्ञान में हैं। आरोपों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।- प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां