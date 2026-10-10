Shahjahanpur News: 810 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए तस्करी के आरोपी

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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तलाशी में दोनों के कब्जे से 810 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह माल उन्हें एक व्यक्ति ने दिया था, जिसने अपना नाम सोनू उर्फ इब्राहिम और पता बरेली बताया था। हर शुक्रवार की रात करीब 12 बजे बरेली के फतेहगंज पूर्वी चौराहे व हाईवे पुल के पास अलग-अलग लोग उन्हें माल देने के लिए आते हैं। अफीम लेकर ट्रक चालकों व अन्य लोगों को बेच देते हैं। इससे करीब 10 से 12 हजार रुपये का मुनाफा हो जाता था। संवाद

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शाहजहांपुर। जैतीपुर थाना पुलिस टीम ने शुक्रवार की रात मुखबिर की सूचना पर बनखंडी पुलिया से पहले बरादा गौटिया जाने वाले तिराहे पर घेराबंदी की। गढि़या रंगीन थाना क्षेत्र के गांव टाटराबाद निवासी अबरार और बरेली जिले के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के बंडिया खुर्द गांव निवासी खुशीराम को गिरफ्तार किया।