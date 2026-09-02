Shahjahanpur News: जानलेवा हमले के आरोपी को किया गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:33 AM IST
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शाहजहांपुर। पुलिस ने मंगलवार दोपहर मुखबिर की सूचना पर जानलेवा हमले के आरोपी मोहल्ला बारहपत्थर निवासी विचित्र उर्फ नइया को उसके मकान के पास से गिरफ्तार कर लिया।
सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तीन अगस्त को गांव मौजमपुर आंबेडकरनगर निवासी अर्जुन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि अभियुक्तों ने तमंचे मारकर उसके हाथ की अंगुली तोड़ दी। इसके बाद पांच हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया।
गाली देने का विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायर किया और धमकी दी। मामले में आरोपी अभिषेक और प्रदीप को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विवेचना के दौरान विचित्र उर्फ नइया का नाम प्रकाश में आया। मंगलवार को पुलिस ने उसे उसके मकान के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तीन अगस्त को गांव मौजमपुर आंबेडकरनगर निवासी अर्जुन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि अभियुक्तों ने तमंचे मारकर उसके हाथ की अंगुली तोड़ दी। इसके बाद पांच हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया।
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गाली देने का विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायर किया और धमकी दी। मामले में आरोपी अभिषेक और प्रदीप को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विवेचना के दौरान विचित्र उर्फ नइया का नाम प्रकाश में आया। मंगलवार को पुलिस ने उसे उसके मकान के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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