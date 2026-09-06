Shahjahanpur News: शिक्षक का सम्मान सर्वोच्च, मार्गदर्शन से मिलती है सफलता

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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि विद्यार्थियों में शोधवृत्ति और नवाचार विकसित कर राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनें। प्रो. राकेश कुमार आजाद ने शिक्षक को सभ्यता के विकास का पथ प्रदर्शक बताया।डॉ. जयशंकर ओझा, रोटरी क्लब अध्यक्ष रोहित गोयल, डॉ. मेघना मेहंदीरत्ता और डॉ. अमीर सिंह यादव ने भी विचार रखे। इस दौरान प्रो. कमलेश गौतम, डॉ. नमिता शुक्ला, सचिन कुमार, डॉ. श्वेता सिंह, सौरभ अग्निहोत्री और चांदनी वर्मा को सम्मानित किया गया। होलिस्टिक एजुकेशन पुस्तक का विमोचन भी हुआ।वहीं, भारतीय युवा चेतना मंच की ओर से रोजा कार्यालय में आयोजित समारोह में देवेश वाजपेयी, सुनील तिवारी, सुनील कुमार वर्मा, कमलेश द्विवेदी और अनम को दीपिका त्यागी स्मृति शिक्षक सम्मान दिया गया।सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर, अतुल कुमार श्रीवास्तव और संजय अग्निहोत्री ने विचार रखे। श्री हर कुमार पाठक कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने शिक्षकों को गिफ्ट भेंट कर सम्मान जताया। प्रधानाचार्य ब्यूटी और वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव शुक्ला ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर दुर्गावती सिंह ने छात्राओं को गुरु के महत्व से अवगत कराया। प्रधानाचार्य डॉ. राखी मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों को स्वयं आदर्श बनकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पदम सिंह का नागरिक अभिनंदन किया।राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को बताया महत्वपूर्णजलालाबाद। ब्लॉक सभागार में आरएसएस की ओर से शिक्षण संवाद कार्यक्रम हुआ। विभाग बौद्धिक प्रमुख वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि शिक्षक वर्ग राष्ट्र के विकास की नींव रखता है। प्राचार्य श्रीकृष्ण सिंह ने शिक्षा की व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। सह जिला बौद्धिक प्रमुख माधव शुक्ल के संचालन में शंकाओं का समाधान किया गया। संवादशिक्षक दिवस पर याद किए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णनपुवायां। स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सहायक प्रबंधक राजीव गुप्ता ने आर्य महिला डिग्री कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉ. रानी त्रिपाठी और राजीव लोचन गुप्ता को सम्मानित किया। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सावित्री देवी महिला पीजी कॉलेज में बीईओ कृष्ण कुमार शुक्ला और शिक्षक हरिप्रसाद पांडे समेत कई शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रबंधक संजीव मेहरोत्रा, रोशनी श्रीवास्तव, कनकलता आदि मौजूद रहे। संवादशिक्षकों ने समस्याओं के समाधान की उठाई मांगकलान। बीआरसी में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश यादव और मंत्री अरविंद सिंह ने शिक्षकों से कार्यक्षेत्र में मिसाल कायम करने का आह्वान किया। संवाद