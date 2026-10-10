Shahjahanpur News: शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान राख

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ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आग से हुए नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। संवाद

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जैतीपुर। गांव बझेड़ा भगवानपुर में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से मुसर्रत के घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में फ्रिज, कूलर, बेड, कपड़े, बिस्तर समेत गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया।