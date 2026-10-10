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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A short circuit caused a fire in the house, household items were reduced to ashes.

Shahjahanpur News: शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान राख

Sat, 10 Oct 2026 11:23 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:23 PM IST
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A short circuit caused a fire in the house, household items were reduced to ashes.
जैतीपुर। गांव बझेड़ा भगवानपुर में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से मुसर्रत के घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में फ्रिज, कूलर, बेड, कपड़े, बिस्तर समेत गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया।
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ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आग से हुए नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। संवाद
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