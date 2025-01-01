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Shahjahanpur News: स्काउट-गाइड स्थापना दिवस पर गुब्बारे उड़ाकर दिया एकता का संदेश

Sun, 08 Nov 2026 12:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:58 AM IST
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A message of unity was conveyed by releasing balloons on Scout-Guide Foundation Day.
शाहजहांपुर में कंपोजिट स्कूल अटसलिया में कार्यक्रम पेश करते स्काउट-गाइड। स्रोत: आयोजक
शाहजहांपुर। भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस बीच गुब्बारे उड़ाकर एकता का संदेश दिया गया।
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रोटी गोदाम स्थित जिला स्काउट गाइड परिसर में हुए कार्यक्रम में स्काउट-गाइड के संस्थापक पंडित श्रीराम बाजपेई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं, अटसलिया गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्काउट गाइड ने गुब्बारे उड़ाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। जिला स्काउट मास्टर निकहत परवीन, जिला गाइड कैप्टन दपिंदर कौर ने एकता का संदेश देते हुए स्काउट गीत भी प्रस्तुत किया। संवाद
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