Shahjahanpur News: स्काउट-गाइड स्थापना दिवस पर गुब्बारे उड़ाकर दिया एकता का संदेश

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रोटी गोदाम स्थित जिला स्काउट गाइड परिसर में हुए कार्यक्रम में स्काउट-गाइड के संस्थापक पंडित श्रीराम बाजपेई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं, अटसलिया गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्काउट गाइड ने गुब्बारे उड़ाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। जिला स्काउट मास्टर निकहत परवीन, जिला गाइड कैप्टन दपिंदर कौर ने एकता का संदेश देते हुए स्काउट गीत भी प्रस्तुत किया। संवाद

शाहजहांपुर। भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस बीच गुब्बारे उड़ाकर एकता का संदेश दिया गया।