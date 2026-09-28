Sant Kabir Nagar News: चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, जमानत पर रिहा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:30 AM IST
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संतकबीरनगर। बखिरा थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लोहे का चाकू बरामद किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जमानतीय अपराध होने के कारण बाद में उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर को मुख्य आरक्षी अमित कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक चाकू लेकर दुर्गजोत गांव से रमजान तिराहे की ओर आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम रमजान तिराहे पहुंची और निगरानी शुरू कर दी।
कुछ देर बाद एक युवक सड़क पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने रमजान तिराहे की पुलिया के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम ध्रुपचंद निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा बताया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसकी पैंट की बाईं जेब से लोहे का चाकू बरामद हुआ। चाकू रखने और ले जाने के संबंध में वैध अधिकार पत्र मांगा गया, लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
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पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर को मुख्य आरक्षी अमित कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक चाकू लेकर दुर्गजोत गांव से रमजान तिराहे की ओर आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम रमजान तिराहे पहुंची और निगरानी शुरू कर दी।
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कुछ देर बाद एक युवक सड़क पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने रमजान तिराहे की पुलिया के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम ध्रुपचंद निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा बताया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसकी पैंट की बाईं जेब से लोहे का चाकू बरामद हुआ। चाकू रखने और ले जाने के संबंध में वैध अधिकार पत्र मांगा गया, लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
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