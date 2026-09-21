Sant Kabir Nagar News: स्वयंसेवकों को दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ

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कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी विद्या भूषण ने कहा कि युवाओं को केवल स्वयं नशे से दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने परिवार, आस-पड़ोस तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य और परिवार को प्रभावित करने के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है।युवाओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इस अवसर पर स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविकाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। स्वयंसेवकों ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मनोज कुमार वर्मा, विजय बहादुर, चंद्रप्रकाश शाही सहित अन्य उपस्थित रहे।