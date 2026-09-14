Sant Kabir Nagar News: रात में बिजली कटौती से ग्रामीण बेहाल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:06 AM IST
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सेमरियावां। सेमरियावां ब्लॉक के बिजली उपकेंद्र करमाखान के अंतर्गत गांवों में रात के समय बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच रोस्टिंग के नाम पर बार-बार बिजली काटे जाने से लोगों की नींद में खलल पड़ रही है। महिलाओं और छोटे बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।
सूरज की तपिश बढ़ने के साथ रात में उमस भरी गर्मी भी लोगों को बेहाल कर रही है। ऐसे में बिजली की आंखमिचौली ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कहीं लो वोल्टेज तो कहीं फेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। लगातार हो रहे फाल्ट के चलते बिजली उपकेंद्रों के फोन भी घनघना रहे हैं। सेमरियावां ब्लॉक के करमाखान बिजली उपकेंद्र के पांच फीडर सेमरियावां, दरियाबाद, हटवा बाजार, महुआरी और केशवापुर हैं। इन फीडरों से करीब 130 गांव और मजरों में बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 13 लाइनमैन की तैनाती की गई है। ग्रामीणों के अनुसार, रोस्टिंग कटौती के कारण रात में बमुश्किल दो घंटे ही बिजली मिल पा रही है।
रातभर जारी रही कटौतीक्षेत्र के इरशाद अहमद, दयाराम, अबूजर चौधरी और राम कुमार आदि ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 बजे रोस्टिंग कटौती के नाम पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई।
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सूरज की तपिश बढ़ने के साथ रात में उमस भरी गर्मी भी लोगों को बेहाल कर रही है। ऐसे में बिजली की आंखमिचौली ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कहीं लो वोल्टेज तो कहीं फेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। लगातार हो रहे फाल्ट के चलते बिजली उपकेंद्रों के फोन भी घनघना रहे हैं। सेमरियावां ब्लॉक के करमाखान बिजली उपकेंद्र के पांच फीडर सेमरियावां, दरियाबाद, हटवा बाजार, महुआरी और केशवापुर हैं। इन फीडरों से करीब 130 गांव और मजरों में बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 13 लाइनमैन की तैनाती की गई है। ग्रामीणों के अनुसार, रोस्टिंग कटौती के कारण रात में बमुश्किल दो घंटे ही बिजली मिल पा रही है।
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रातभर जारी रही कटौतीक्षेत्र के इरशाद अहमद, दयाराम, अबूजर चौधरी और राम कुमार आदि ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 बजे रोस्टिंग कटौती के नाम पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई।
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