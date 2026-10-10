Sant Kabir Nagar News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण और जांच हुई ठप

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टीकाकरण को लेकर सीएमओ ने नियमित एएनएम की ड्यूटी लगा दी ताकि कार्य चलता रहे और प्रभावित न हो। हालांकि अन्य कार्य प्रभावित हुए। जन आरोग्य मंदिरों पर शुक्रवार को भी ताला लगा रहा है। एनएचएम कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया।जिले के सरकारी अस्पतालों में एनएचएम के तहत करीब 800 कर्मचारी तैनात हैं। इनमें डॉक्टर, सीएचओ, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी सीएमओ कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और धरना-प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नाराजगी जताई। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई दिया।एनएचएम के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, स्क्रीनिंग और अन्य कार्यक्रम प्रभावित हुए। कई केंद्रों पर लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं नहीं मिल सकीं। इससे पहले से तय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन पर भी असर पड़ा। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में एनएचएम से जुड़े डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को परेशानी हुई।ओपीडी में आने वाले कई मरीजों को डॉक्टरों के नहीं मिलने पर इंतजार करना पड़ा। जन आरोग्य मंदिरों पर ताला लगा रहा। सीएचओ हड़ताल पर हैं। यहां आने वाले मरीज आरोग्य मंदिर बंद होने की वजह से सीएचसी पीएचसी पहुंचे और इलाज कराया, जिससे इन अस्पतालों पर भीड़ रही। हड़ताल के चलते जांच भी प्रभावित हुई।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा, नहीं प्रभावित है टीकाकरणस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि सप्ताह में दो दिन टीकाकरण का कार्य होता था। संविदा पर तैनात एएनएम के हड़ताल के चलते इसे चार दिन कर दिया गया है और इसमें नियमित एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिदिन 500 से 550 के करीब टीकाकरण का कार्य हो रहा है। पहले भी यही आंकड़ा था। टीकाकरण का कार्य प्रभावित नहीं हुआ हुआ है। अन्य कार्य प्रभावित हुए हैं।यह हैं मुख्य मांगेंनियमितीकरण समान कार्य समान वेतन व वर्तमान वेतन में वृद्धिकैशलेस चिकित्सा सुविधामहंगाई भत्ते का लाभरिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण नीतिअनुकंपा नियुक्तिआउटसोर्स कर्मियों का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजननियमित पदों की भर्तियों में कोटा निर्धारणविभिन्न मांगों को लेकर एएनएम से जुड़े कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में शासन को अवगत कराया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए नियमित कर्मचारियों ने स्वास्थ्य केंद्रों पर काम किया।-डॉ. रामानुज कन्नौजिया, सीएमओ