Sant Kabir Nagar News: लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, जांच में निकली मिट्टी

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संतकबीरनगर। स्पोर्ट्स स्टेडियम खलीलाबाद में सोमवार को एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। किसी तरह से वहां अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने बैग खोला तो उसमें मिट्टी भरी मिली। बताया गया कि कुछ बच्चे दौड़ते हैं और मिट्टी से भरा बैग लादकर अभ्यास करते हैं। उन्हीं में किसी का बैग छूट गया था।सोमवार को एक स्कूल के बच्चे स्टेडियम में खेलने के लिए पहुंचे। खेलते-खेलते बच्चे स्टेडियम की बाउंड्री के पास पहुंचे तो उन्हें एक बैग दिखाई दिया। बच्चों ने इसकी सूचना स्टेडियम में मौजूद लोगों को दी। उसके बाद स्टेडियम के कोच व खिलाड़ी पहुंचे। बैग देखकर हड़कंप मच गया। कुछ खिलाड़ियो ने बैग के पास जाकर उसे हिलाया और उसके बाद खोला तो उसमें मिट्टी भरी मिली। बैग से मिट्टी बाहर निकाली गई।उप क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने बताया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दौड़ते समय बैग पीठ पर लाद लेते हैं। वे बच्चे दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में से किसी का बैग यहीं रह गया।