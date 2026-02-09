Sant Kabir Nagar News: सीडीओ ने आईजीआरएस का निस्तारण करने के दिए निर्देश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांथा। सोमवार को सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने सांथा ब्लाॅक का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित रजिस्टर, आईजीआरएस, साफ सफाई आदि देखी।
सीडीओ ने आईजीआरएस का निस्तारण शत प्रतिशत समय से करने के लिए सभी कर्मियों को निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, भवन, मनरेगा सेल आदि का निरीक्षण किया। बीडीओ से सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की बात कही तथा विकास कार्यों में गति देने का निर्देश दिया।
इस दौरान बीडीओ विवेकानंद मिश्र, एडीओ पंचायत मैनुद्दीन सिद्दीकी, ऋषिकेश, विजय कुमार आदि मौजूद रहे।
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सांथा। सोमवार को सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने सांथा ब्लाॅक का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित रजिस्टर, आईजीआरएस, साफ सफाई आदि देखी।
सीडीओ ने आईजीआरएस का निस्तारण शत प्रतिशत समय से करने के लिए सभी कर्मियों को निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, भवन, मनरेगा सेल आदि का निरीक्षण किया। बीडीओ से सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की बात कही तथा विकास कार्यों में गति देने का निर्देश दिया।
इस दौरान बीडीओ विवेकानंद मिश्र, एडीओ पंचायत मैनुद्दीन सिद्दीकी, ऋषिकेश, विजय कुमार आदि मौजूद रहे।