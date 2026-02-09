Sant Kabir Nagar News: प्रसूता की मौत मामले की तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
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- बेलहर स्थित के एस हास्पिटल में मौत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नगर पंचायत बेलहर कला के एक हाॅस्पिटल में शुक्रवार को प्रसव के दौरान महिला की मौत होने के मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। टीम में महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ अन्य चिकित्सक विभिन्न पहलुओं पर जांच करेंगे। टीम एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेगी।
बता दें कि बेलहर थाना क्षेत्र के कटया गांव निवासी सुनैना (28 ) पत्नी प्रदीप को शुक्रवार को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता द्वारा बेलहर कला के एएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां ऑपरेशन के दौरान सुनैना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल सील कर दिया।
इस मामले में सीएमओ ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें अपर सीएमओ डाॅ. राम रतन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. शशि सिंह व डाॅ. आरपी मौर्य शामिल हैं। टीम को एक सप्ताह में जांच का निर्देश दिया गया है। सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने बताया कि टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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संतकबीरनगर। नगर पंचायत बेलहर कला के एक हाॅस्पिटल में शुक्रवार को प्रसव के दौरान महिला की मौत होने के मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। टीम में महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ अन्य चिकित्सक विभिन्न पहलुओं पर जांच करेंगे। टीम एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेगी।
बता दें कि बेलहर थाना क्षेत्र के कटया गांव निवासी सुनैना (28 ) पत्नी प्रदीप को शुक्रवार को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता द्वारा बेलहर कला के एएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां ऑपरेशन के दौरान सुनैना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल सील कर दिया।
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इस मामले में सीएमओ ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें अपर सीएमओ डाॅ. राम रतन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. शशि सिंह व डाॅ. आरपी मौर्य शामिल हैं। टीम को एक सप्ताह में जांच का निर्देश दिया गया है। सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने बताया कि टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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