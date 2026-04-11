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Sant Kabir Nagar News: आग में तीन बीघा गेहूं की फसल राख

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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Three bigha wheat crop burnt to ashes in fire
पौली में लगी आग को बुझाने पहुंचे ग्रामीण। संवाद
रोसयाबाजार। धनघटा क्षेत्र में शुक्रवार को दो जगहों पर आग से तीन बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। शुक्रवार को दोपहर में पौली के एक इंटर काॅलेज के पीछे गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लगने से इमरान की एक बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जब तक दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तब तक गांव के लोग आग पर काबू पा चुके थे। इसी क्रम में चंदौली माफी के गोविंदगंज के सिवान में गेहूं के खेत में लगी आग से मनी, शनी और जेपी ओझा की दो बीघा गेहूं की फसल जल कर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंची ग्रामीण आग बुझा चुके थे। संवाद
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