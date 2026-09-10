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Sant Kabir Nagar News: मांगों को लेकर सवर्ण आर्मी ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Mon, 09 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 03:00 AM IST
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Savarna Army staged a protest at the Collectorate over their demands.
कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते स्वर्ण आर्मी के लोग-संवाद
संतकबीरनगर। सवर्ण आर्मी ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था जाति की जगह आर्थिक आधार पर करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के जरिये भेजा गया। सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष विभवनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जातियों में गरीब हैं लेकिन आरक्षण व्यवस्था अभी भी जाति के आधार पर है। प्रदर्शन में दिग्विजय नाथ पांडेय, धर्मनाथ दूबे, अमरनाथ पांडेय, विनय कुमार त्रिपाठी, श्यामधर मिश्र, पंकज श्रीवास्तव, श्रेयांश मिश्र, धीरज राय आदि शामिल रहे। संवाद
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