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Sant Kabir Nagar News: धोखे से दिया घोड़ा, बाइक लेकर हुआ फरार

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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The horse was given by deception and he escaped with the bike.
धनघटा। क्षेत्र के पैतवलिया गांव निवासी एक व्यक्ति से रास्ता पूछने के दौरान एक घुड़सवार उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने इस मामले में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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पैतवलिया गांव निवासी राकेश चतुर्वेदी का कहना है कि शनिवार की शाम वह मंझरिया गांव बाइक से जा रहे थे। रास्ते में रुके थे तभी एक व्यक्ति घोड़े पर सवार उनके पास पहुंचा। उसने कहा कि घोड़ा पकड़ लीजिए, हम बाइक को किनारे कर दें। राकेश का कहना है कि वह घोड़ा पकड़ कर खड़ा थे तभी अनजान व्यक्ति बाइक लेकर फरार हो गया। वह पीछे से शोर मचाते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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