Sant Kabir Nagar News: तकनीकी सहायकों ने कीे मानदेय बढ़ाने की मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी सेमरियावां/बेलहर । वीबी जी रामजी तकनीकी सहायकों ने सोमवार को मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र बीडीओ को सौंपा। संगठन ने मांग का निस्तारण न होने पर 28 सितंबर से लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
तकनीकी सहायकों ने कहा कि मनरेगा, विकसित भारत-गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनके माध्यम से लाखों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण होता है। इन महत्वपूर्ण कार्यों में तकनीकी सहायक लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन तकनीकी सहायकों को अपेक्षित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मानदेय 45 हजार रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि तकनीकी सहायकों की जिम्मेदारियों और कार्यभार को देखते हुए मानदेय में उचित वृद्धि की जानी चाहिए।
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शासन से तकनीकी सहायकों की मांगों का 26 सितंबर 2026 तक निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के समस्त तकनीकी सहायकों ने 28 सितंबर से लखनऊ स्थित ईको गार्डन में संगठन के आह्वान पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
इस दौरान कृष्णदेव पांडेय, मनीष कुमार यादव, जितेंद्र चौहान, बलवंत कुमार यादव, अर्पित कुमार आदि मौजूद रहे।
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तकनीकी सहायकों ने कहा कि मनरेगा, विकसित भारत-गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनके माध्यम से लाखों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण होता है। इन महत्वपूर्ण कार्यों में तकनीकी सहायक लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
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महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन तकनीकी सहायकों को अपेक्षित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मानदेय 45 हजार रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि तकनीकी सहायकों की जिम्मेदारियों और कार्यभार को देखते हुए मानदेय में उचित वृद्धि की जानी चाहिए।
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शासन से तकनीकी सहायकों की मांगों का 26 सितंबर 2026 तक निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के समस्त तकनीकी सहायकों ने 28 सितंबर से लखनऊ स्थित ईको गार्डन में संगठन के आह्वान पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
इस दौरान कृष्णदेव पांडेय, मनीष कुमार यादव, जितेंद्र चौहान, बलवंत कुमार यादव, अर्पित कुमार आदि मौजूद रहे।