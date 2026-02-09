फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Teachers will stop dropout of girls, training is being given

Sant Kabir Nagar News: बच्चियों का ड्रॉप आउट रोकेंगे शिक्षक, दिया जा रहा प्रशिक्षण

Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Teachers will stop dropout of girls, training is being given
-परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए हो रहा है प्रशिक्षण: बीईओ
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेंहदावल। बालिका शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए ब्लॉक के 36 पूर्व माध्यमिक विद्यालय व एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समेत 37 विद्यालयों से मीना मंच की एक-एक सुगमकर्ता को कार्यशाला से सोमवार को बीआरसी सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। इसमें प्रशिक्षकों ने बालिकाओं को सशक्त बनाने, आत्म सुरक्षा और नियमित विद्यालय जाने तथा रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़ने विषय से संबंधित जानकारी साझा किया।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बीईओ महेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एक सुगमकर्ता को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को लिंग आधारित भेदभाव, बाल सुरक्षा, और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करने के लिए मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। ताकि विद्यालय स्तर पर मॉडल मीना मंच का गठन व संचालन प्रभावी ढंग से हो सके।
विज्ञापन

मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सुगमकर्ता शिक्षकों को कहानी वाचन, नाटक और गतिविधियों के माध्यम से कौशल सिखाया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर शशिकला ने सुगमकर्ता शिक्षकों को बताया कि प्रत्येक शनिवार को मीना मंच के तहत बाल सभाएं, कहानी वाचन और लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यालय की एक महिला शिक्षिका सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगी, जो बच्चियों को मंच के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए मार्गदर्शन करेंगी। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शासन द्वारा काफी उपाय किए गए हैं। जागरूकता के भाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। हर बालिका को महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी साझा करें, जिससे वह खुद को सुरक्षित समझते हुए विकास के रास्ते में शामिल होकर अपना सहयोग दे सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर रुचि कुमारी, राजीव पांडेय, सुनील कुमार शुक्ल, प्रेमनाथ पांडेय, राजकुमार समेत कई मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed