Sant Kabir Nagar News: मधुमेह रोगियों के लिए चुनौती बने मिठाई-पकवान

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जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि त्योहारों में मिठाइयों, मीठे पेय पदार्थों और अधिक कार्बोहाइड्रेट व तैलीय भोजन के सेवन से ब्लड शुगर नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है। मधुमेह रोगियों को त्योहार के दौरान भी नियमित दवाएं और इंसुलिन निर्धारित समय पर लेना चाहिए। मिठाइयों और मीठे पेय पदार्थों से परहेज करने के साथ संतुलित आहार लेना जरूरी है।उन्होंने बताया कि अधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान और कमजोरी ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। मरीजों को नियमित अंतराल पर जांच कराने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं लेने की जरूरत है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना मधुमेह के 12 से 15 मरीज पहुंचते हैं।मधुमेह रोगियों के लिए डॉक्टर की सलाह-मिठाइयों और मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित रखें।-दवाएं और इंसुलिन निर्धारित समय पर लें।-संतुलित और पौष्टिक भोजन करें।-रोजाना हल्की शारीरिक गतिविधि या सैर करें।-नियमित अंतराल पर ब्लड शुगर की जांच कराएं।