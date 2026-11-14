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Sant Kabir Nagar News: छठ पर्व के मद्देनजर व्यवस्था बनाने के निर्देश

Sat, 14 Nov 2026 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:38 PM IST
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Instructions issued for making arrangements in view of the Chhath festival
बिडहर घाट पर छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेते डीएम और एसपी-स्रोत सूचना
संतकबीरनगर। डीएम अनुज मलिक व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने शनिवार को संयुक्त रूप से पुलिस व प्रशासनिक टीमों के साथ भक्ति एवं आस्था का पर्व छठ पूजा पर छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए तामेश्वरनाथ शिव मंदिर परिसर स्थित पोखरा घाट व बिड़हर घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अधिकारियों को पूजा के दौरान व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
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जिले में 15 व 16 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पोखरा घाट पर छठ के दौरान आने वाले छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए डीएम ने अधिकारियों को घाट की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जिन घाटों पर पानी अधिक है वहां मजबूत बैरिकेडिंग करा दी जाए व नाव, गोताखोर आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। साथ ही सभी घाटों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ सभी आवश्यक जगहों पर महिला पुलिस बल की ड्यूटी लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया।
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निरीक्षण के दौरान छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत न हो। साथ ही सभी छठ घाटों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में डीएम ने संबंधित एसडीएम व अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए।
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