Sant Kabir Nagar News: छठ पर्व के मद्देनजर व्यवस्था बनाने के निर्देश

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जिले में 15 व 16 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पोखरा घाट पर छठ के दौरान आने वाले छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए डीएम ने अधिकारियों को घाट की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जिन घाटों पर पानी अधिक है वहां मजबूत बैरिकेडिंग करा दी जाए व नाव, गोताखोर आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। साथ ही सभी घाटों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ सभी आवश्यक जगहों पर महिला पुलिस बल की ड्यूटी लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया।निरीक्षण के दौरान छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत न हो। साथ ही सभी छठ घाटों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में डीएम ने संबंधित एसडीएम व अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए।