Sant Kabir Nagar News: स्व-गणना के लिए जनगणना-2027 में जागरूकता जरूरी

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एसडीएम शिप्रा पाल और तहसीलदार अल्पिका वर्मा ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया सफल बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सबसे पहले अपनी स्व-गणना करें और इसके बाद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की स्व-गणना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बीईओ, सीडीपीओ व बीडीओ को शिक्षकों और कर्मचारियों की स्व-गणना कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों, कोटेदार व अन्य संस्थानों को भी अपने-अपने स्तर पर स्व-गणना अभियान को बढ़ावा देने का आह्वान किया।उन्होंने बताया आम नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से स्व-गणना कर सकते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, एनएएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व संबंधित कर्मियों की स्व-गणना सुनिश्चित कराएं जाने का निर्देश दिया है।चार्ज अधिकारी ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से स्व-गणना कराने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीडीओ द्वारा बैठक आयोजित कर अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए। एडीओ एजी भी किसान यूनियनों के माध्यम से इस राष्ट्रीय अभियान में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं।समाज कल्याण अधिकारी को प्रत्येक ब्लॉक में पेंशनरों व विधवा पेंशन समेत अन्य लाभार्थियों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना सभा में जनजागरूकता के लिए स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को जानकारी देने, ई-रिक्शा, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।सभी सफाई कर्मचारियों को भी इस अभियान से जोड़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया अधिक से अधिक लोगों को स्व-गणना के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे जनगणना-2027 को सफल बनाया जा सके।