Sant Kabir Nagar News: साइबर ठगी से बचने के लिए छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

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पुलिस टीम ने बताया कि साइबर अपराधी अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ई-मेल, लॉटरी और आकर्षक ऑफर के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कराने, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर रुपये ऐंठने, पुलिस अधिकारी बनकर डराने और संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड कराने के माध्यम से भी साइबर ठगी की जाती है।पुलिसकर्मियों ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे अपना बैंक खाता विवरण, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। सोशल मीडिया पर मिले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान स्रोत से मोबाइल एप या फाइल डाउनलोड करने से बचें। ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान करते समय भी विशेष सावधानी बरतें।पुलिस टीम ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें या साइबर क्राइम की आधिकारिक वेबसाइट साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे स्वयं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार के सदस्यों तथा आसपास के लोगों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्व दवन सिंह और प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक ओम प्रकाश यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।