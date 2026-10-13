Sant Kabir Nagar News: साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए

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संतकबीरनगर। साइबर अपराधी अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक और फर्जी ऑफर के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इससे बचने के लिए सतर्कता और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। सोमवार को पुलिस लाइंस सभागार में पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज खलीलाबाद की छात्राओं को उक्त जानकारी देते हुए साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए गए।साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह और उनकी टीम ने छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। छात्राओं को बताया गया कि साइबर अपराधी लॉटरी, आकर्षक ऑफर, फर्जी क्रेडिट और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कराने, संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड कराने और पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर भी ठगी की जाती है। साइबर पुलिस टीम ने छात्राओं को सलाह दी कि किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक पर बिना सत्यापन के क्लिक न करें।अज्ञात स्रोत से मिली एपीके फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करने से बचें। अपने बैंक खाते का विवरण, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर फोन पर डराए-धमकाए अथवा सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगे, तो उसकी पहचान और दावे का सत्यापन जरूर करें।