फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Lack of rain has increased the worries of paddy farmers.

Sant Kabir Nagar News: बारिश न होने से धान किसानों की चिंता बढ़ी

Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Lack of rain has increased the worries of paddy farmers.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोसयाबाजार। इन दिनों पिछली वैरायटी के धान की फसल के लिए बारिश न होना किसानों के लिए चिंता का विषय है। किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने देर से पकने वाली प्रजाति की फसल लगा रखी है। उन फसलों के लिए पानी बहुत जरूरी है।

मंसूरी, कालानमक, राजभोग के धान की किस्म के लिए पानी बहुत जरूरी है। इन फसलों के लिए समय-समय सिंचाई बहुत जरूरी है। किसान लालमन, रामसूरत, संत गोपाल पाल, विजय सिंह, रामसूरत चौधरी, विजयपाल चौधरी, राममिलन यादव, शाहिद आदि ने कहा कि इस समय लगभग 15 दिन से बारिश न होने के कारण खेत की नमी खत्म हो जा रही है। किसानों को यह भी चिंता है कि यदि आखिरी समय पर धान में नमी की कमी हो जाएगी तो पैदावार में भी कमी आएगी।
विज्ञापन

इसी के साथ-साथ हल्दिया रोग और गंदी कीट से भी फसल को काफी नुकसान होने का खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed