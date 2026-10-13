Sant Kabir Nagar News: बारिश न होने से धान किसानों की चिंता बढ़ी

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रोसयाबाजार। इन दिनों पिछली वैरायटी के धान की फसल के लिए बारिश न होना किसानों के लिए चिंता का विषय है। किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने देर से पकने वाली प्रजाति की फसल लगा रखी है। उन फसलों के लिए पानी बहुत जरूरी है।मंसूरी, कालानमक, राजभोग के धान की किस्म के लिए पानी बहुत जरूरी है। इन फसलों के लिए समय-समय सिंचाई बहुत जरूरी है। किसान लालमन, रामसूरत, संत गोपाल पाल, विजय सिंह, रामसूरत चौधरी, विजयपाल चौधरी, राममिलन यादव, शाहिद आदि ने कहा कि इस समय लगभग 15 दिन से बारिश न होने के कारण खेत की नमी खत्म हो जा रही है। किसानों को यह भी चिंता है कि यदि आखिरी समय पर धान में नमी की कमी हो जाएगी तो पैदावार में भी कमी आएगी।इसी के साथ-साथ हल्दिया रोग और गंदी कीट से भी फसल को काफी नुकसान होने का खतरा है।