Sant Kabir Nagar News: ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेबल चेकिंग शुरू

विज्ञापन

सोमवार को ईवीएम के भंडारण के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा नामित अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी गुजरात डीआर भामर एवं ईसीआई अभिषेक अग्रहरि और डीएम अनुज मलिक की मौजूदगी में चेकिंग की।एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश ने बताया कि एफएलसी का कार्य पूर्ण हो जाने तक प्रत्येक दिवस (अवकाश के दिनों सहित) सुबह नौ बजे से सायं सात बजे तक कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम वेयरहाउस परिसर में होगी।ईवीएम/वीवीपैट के एफएलसी के दौरान ईवीएम वेयर हाउस में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-मोबाइल, कैमरा आदि वर्जित रहेगा। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, सब रजिस्ट्रार खलीलाबाद राजेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंद्रशेखर यादव, सहायक निर्वाचन अधिकारी हैदर अब्बास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद