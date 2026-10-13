Sant Kabir Nagar News: चोरी की सूचना पर दौड़ी पुलिस, पुष्टि नहीं

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित लोगों से पूछताछ भी की। परसा माफी निवासी बैतुल्लाह ने बखिरा थाना के सीयूजी नंबर पर व्हाट्सएप से तहरीर भेजी थी। इसमें आठ अक्तूबर की रात करीब 10:00 से 12:00 बजे के बीच मकान से फ्रिज, लगभग 15 ग्राम सोना, चांदी की एक पायल और 17 हजार रुपये नकद चोरी होने की बात कही गई थी।पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मकान के मुख्य द्वार पर लोहे का चैनल लगा था, जिसमें दो बड़े ताले लगे मिले। गांव के ही एक व्यक्ति के पास मौजूद चाबी से दरवाजा खुलवाकर अंदर जांच की गई। कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, बक्से, अलमारियां, बिस्तर और अन्य सामान सुरक्षित मिले। संवाद