Sant Kabir Nagar News: शिक्षक-एमएलसी चुनाव के लिए बनाई रणनीति

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बैठक में एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि पोलिंग संयोजक, मंडल अध्यक्ष एवं विधानसभा संचालन समितियां आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके।उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी ने अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं।बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, सदर विधायक अंकुरराज तिवारी, मेंहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी, गणेश चंद चौहान, सुनीता अग्रहरि, बंधु चौहान, जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र मिश्रा, गणेश पांडेय, विनोद पांडेय, अनिरुद्ध निषाद, अमर राय आदि उपस्थित रहे। संवाद