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Sant Kabir Nagar News: शिक्षक-एमएलसी चुनाव के लिए बनाई रणनीति

Tue, 13 Oct 2026 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:37 AM IST
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Strategy made for Teacher-MLC elections
संतकबीरनगर। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए सोमवार को भाजपा कार्यालय परिसर में बैठक हुई। इसमें रणनीति बनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को जुट जाने का आह्वान किया गया।
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बैठक में एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि पोलिंग संयोजक, मंडल अध्यक्ष एवं विधानसभा संचालन समितियां आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके।
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उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी ने अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, सदर विधायक अंकुरराज तिवारी, मेंहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी, गणेश चंद चौहान, सुनीता अग्रहरि, बंधु चौहान, जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र मिश्रा, गणेश पांडेय, विनोद पांडेय, अनिरुद्ध निषाद, अमर राय आदि उपस्थित रहे। संवाद
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