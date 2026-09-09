Sant Kabir Nagar News: स्वच्छता की शपथ लेकर छात्रों ने दिया साफ-सफाई का संदेश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
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सेमरियावां। एएच एग्री इंटर कॉलेज उजियार दुधारा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत मंगलवार को शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वयं स्वच्छ रहने के साथ ही आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।
प्रधानाचार्य संजय द्विवेदी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बेहद जरूरी है। शरीर, बाल, त्वचा और नाखूनों को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। दिन में दो बार ब्रश करने के साथ दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। भोजन करने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए।
उन्होंने कहा कि घर, रसोई और बाथरूम को साफ एवं रोगाणुमुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। घर और विद्यालय के आसपास के वातावरण, गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त रखना सभी की जिम्मेदारी है। भोजन को ढककर रखने, साफ पानी का इस्तेमाल करने और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
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अध्यक्षता मोहम्मद इस्तियाक और संचालन कमरे आलम सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर फसीहुद्दीन, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शाहिद, अब्दुस्सलाम, ओबैदुल्लाह, जुबेर अहमद, मुहम्मद परवेज अख्तर, ओजैर अहमद, जुनैद अहमद, फखरुद्दीन, हकीमुल्लाह, मोहम्मद जाहिद, सबीह अहमद, असादुल्लाह, रफी अहमद अंसारी, आरिफ अली आदि मौजूद रहे।
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प्रधानाचार्य संजय द्विवेदी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बेहद जरूरी है। शरीर, बाल, त्वचा और नाखूनों को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। दिन में दो बार ब्रश करने के साथ दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। भोजन करने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए।
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उन्होंने कहा कि घर, रसोई और बाथरूम को साफ एवं रोगाणुमुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। घर और विद्यालय के आसपास के वातावरण, गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त रखना सभी की जिम्मेदारी है। भोजन को ढककर रखने, साफ पानी का इस्तेमाल करने और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
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अध्यक्षता मोहम्मद इस्तियाक और संचालन कमरे आलम सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर फसीहुद्दीन, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शाहिद, अब्दुस्सलाम, ओबैदुल्लाह, जुबेर अहमद, मुहम्मद परवेज अख्तर, ओजैर अहमद, जुनैद अहमद, फखरुद्दीन, हकीमुल्लाह, मोहम्मद जाहिद, सबीह अहमद, असादुल्लाह, रफी अहमद अंसारी, आरिफ अली आदि मौजूद रहे।