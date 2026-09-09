Sant Kabir Nagar News: स्वच्छता की शपथ लेकर छात्रों ने दिया साफ-सफाई का संदेश

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प्रधानाचार्य संजय द्विवेदी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बेहद जरूरी है। शरीर, बाल, त्वचा और नाखूनों को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। दिन में दो बार ब्रश करने के साथ दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। भोजन करने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए।उन्होंने कहा कि घर, रसोई और बाथरूम को साफ एवं रोगाणुमुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। घर और विद्यालय के आसपास के वातावरण, गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त रखना सभी की जिम्मेदारी है। भोजन को ढककर रखने, साफ पानी का इस्तेमाल करने और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।अध्यक्षता मोहम्मद इस्तियाक और संचालन कमरे आलम सिद्दीकी ने किया। इस अवसर पर फसीहुद्दीन, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शाहिद, अब्दुस्सलाम, ओबैदुल्लाह, जुबेर अहमद, मुहम्मद परवेज अख्तर, ओजैर अहमद, जुनैद अहमद, फखरुद्दीन, हकीमुल्लाह, मोहम्मद जाहिद, सबीह अहमद, असादुल्लाह, रफी अहमद अंसारी, आरिफ अली आदि मौजूद रहे।