Sant Kabir Nagar News: ्रछात्र अंश यादव ने एसपी को प्रतीक चिह्न भेंट कर किया सम्मानित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर स्थित एक स्कूल के विद्यार्थी अंश यादव ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। अंश ने महिलाओं, बालिकाओं, विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
इस दौरान एसपी ने छात्र अंश यादव से बातचीत की। उसकी पढ़ाई और रुचियों के बारे में जानकारी लेते हुए मनोबल बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। एसपी ने छात्र की पहल की सराहना करते हुए उसे डायरी भेंट की।
एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि बच्चों और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास तथा सुरक्षा की भावना मजबूत करना जनपद पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं और आमजन की सुरक्षा एवं सहायता के लिए पुलिस की ओर से विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर स्थित एक स्कूल के विद्यार्थी अंश यादव ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। अंश ने महिलाओं, बालिकाओं, विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
इस दौरान एसपी ने छात्र अंश यादव से बातचीत की। उसकी पढ़ाई और रुचियों के बारे में जानकारी लेते हुए मनोबल बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। एसपी ने छात्र की पहल की सराहना करते हुए उसे डायरी भेंट की।
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एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि बच्चों और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास तथा सुरक्षा की भावना मजबूत करना जनपद पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं और आमजन की सुरक्षा एवं सहायता के लिए पुलिस की ओर से विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
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